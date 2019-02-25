اتهامات حقوقية: سلطات نينوى تلاحق عاملي الاغاثة

2019/02/25 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، السلطات العراقية في نينوى بتهديد واعتقال العاملين في مجال الإغاثة مما أدى إلى تقويض عملهم.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن السلطات في نينوى تجبر المنظمات الانسانية احياناً على التوقف عن تقديم الخدمات للعائلات التي تتهمها بعلاقات مع تنظيم داعش.

ونقل التقرير عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه قولها إن "عمال الإغاثة في الموصل وأجزاء أخرى من نينوى يواجهون تهما لا أساس لها بانتمائهم لداعش، بل وقد اعتقلوا".

وأضافت أنه توجه الاتهامات الى عمال الاغاثة بالانتماء لداعش "محاولات مكشوفة لدفع بعض المنظمات إلى تحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة أو التوقف عن تقديم المساعدة إلى بعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لهم في داعش".

ووثقت المنظمة 22 حادثة منذ مطلع 2018 تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق للرصاص الحي.

ونقلت المنظمة عن مصدرين يتابعان القضية قولهما إن مثل هذه التجاوزات لم تقتصر على المحافظة، فقد حدثت حالات مماثلة في أماكن أخرى من العراق.

ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى أي مسؤول في نينوى للتعليق.





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