الجهاد الإسلامي: اعتقال قيادات العمل الوطني دليل فشل وقلق الاحتلال

2019/02/25 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، أن حملات الاعتقال الشرسة بحق قيادات العمل الوطني في القدس والضفة آخرها اعتقال القياديين في الجهاد طارق

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