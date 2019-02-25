المباشرة بازالة التجاوزات على الشبكة الضوئية بجانب الرصافة

2019/02/25 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن مباشرتها بإزالة التجاوزات على الشبكة الضوئية بجانب الرصافة في بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إنه

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