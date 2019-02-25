نائب: من يقول ان ميزانية الصحة غير كافية “كاذب”

2019/02/25 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وصف عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي، اليوم الاثنين، أي مسؤول في الصحة يقول ان الميزانية المخصصة للوزارة لهذا العام بأنه “كاذب”.

وقال الموسوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أي مسؤول في وزارة الصحة يدعي أن ميزانية ٢٠١٩ المخصصة للوزارة وهي ما يقارب مليار و ٥٠٠ مليون دولار غير كافية لتغطية احتياجات الشعب العراقي من الأدوية والمستلزمات الأساسية فهو كاذب”.

وأضاف، ان “كذبكم وإيهامكم للشعب العراقي بعدم كفاية هذه الميزانية المالية، هو اما تنصلكم مقدما عن مسؤولياتكم وعدم القدرة على ادائها، أو أن وزارتكم ستستمر بنفس نهج الفساد ونهب الأموال المعهود منها طيلة السنين السابقة”.

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