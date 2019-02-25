استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار للأسبوع الثاني على التوالي

2019/02/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، للأسبوع الثاني على التوالي ببورصة الكفاح والأسواق المحلية.

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