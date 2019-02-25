2019/02/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​حذرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين، من تعرض أطفال عناصر تنظيم "داعش" العراقيين للأفكار المتطرفة نتيجة الإهمال والتفتيش وذلك بعد اعتقال ذويهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفايننشال تايمز تحذر من إهمال "أطفال داعش" خشية توجههم إلى التطرف) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفايننشال تايمز تحذر من إهمال "أطفال داعش" خشية توجههم إلى التطرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).