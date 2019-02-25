الفهداوي: تحركات داعش في عمق الصحراء خارج إمكانياتنا ونحتاج للدعم الأمريكي

2019/02/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، أن نحو 18 ألف عراقي من ذوي داعش الإرهابي ما يزالون متواجدين في سوريا حتى اللحظة.

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