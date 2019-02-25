2019/02/25 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..قررت السلطات البحرينية، أمس الأحد، حبس طفلين خمسة عشر يوما بتهم التظاهر.ووفقا لمواقع إخبارية بحرينية فإن النيابة العامة البحرينية أمرت بحبس الطفلين باقر عيسي القطان وحسن جعفر العصفور 15 يوماً، ووجهت لهما تهمة “التجمهر وأعمال شغب”.وكانت مرتزقة الكيان الخليفي قد اعتقلت الطفلين فجر يوم أمس الأول السبت من منطقتي أبوصيبع والشاخورة.ودعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في البحرين..



السلطات تحبس أطفالا بتهم التظاهر ! alansaar.

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