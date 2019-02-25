رئيس الجمهورية يصل الى باريس في زيارة رسمية

2019/02/25 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الإثنين ، الى باريس في زيارة عمل تلبية لدعوة رسمية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.وذكر بيان رئاسي ” انه من المؤمل ان يجري صالح جولة مباحثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

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