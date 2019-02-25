جرعة تفاؤل بالأسواق بعد تأجيل ترامب رسوم الصين: ارتفاع الذهب واليوان

2019/02/25 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الأسواق العالمية على جرعة تفاؤل اليوم الإثنين، بعد انفراجة في المحادثات بين أميركا والصين أكبر اقتصادين في العالم تمهّد لإنهاء النزاعات

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