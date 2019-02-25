“تحيا تونس” واحتمالات التحالف مع النهضة: البراغماتية أولاً

2019/02/25 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسس حزب “تحيا تونس” أخيراً، المفترض جعل رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيساً له في الوقت المناسب.وتسعى القيادة المؤقتة للحزب إلى توسيع

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