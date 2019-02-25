مدرب عراقي يقود منتخب اثقال البحرين

2019/02/25 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وقع الاتحاد البحريني لرفع الاثقال، مع المدرب العراقي خضير باشا، لقيادة المنتخب الوطني البحريني خلال الفترة المقبلة.وقال باشا في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “وقعت عقدي مع الاتحاد البحريني لرفع الاثقال، بحضور امين سر الاتحاد البحريني ورئيس لجنة رفع الاثقال في البحرين علي عبدالله يوسف وسأتولى قيادة منتخب البحرين في البطولات المقبلة”.واضاف، “انا […]

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