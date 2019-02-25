الأعرجي: تصدير الدواعش إلى العراق بداية لسيناريو أمريكي جديد

2019/02/25 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الاثنين، من تصدير عناصر تنظيم “داعش” الاجرامي الى العراق، معتبرا ذلك بداية لسيناريو أمريكي جديد.وقال الأعرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “تصدير الدواعش إلى العراق بداية لسيناريو جديد تُريدهُ الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، فعلى القادة العراقيين الانتباه إلى ذلك واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع وإيقاف […]

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