السجن 15 عاماً لمدانين اثنين بتهمة ثقب أنبوب نفطي في الدورة

2019/02/25 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قضت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاثنين، حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة 15 عاما على كل منهما، عن جريمة قيامهما بثقب احد الأنابيب النفطية في منطقة الدورة واستخراج النفط وتهريبه.وذكرت بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (25 شباط 2019)، […]

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