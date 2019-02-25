مجلس ديالى يعقد جلسة طارئة ويصوت على اعفاء رؤساء اللجان الدائمية

2019/02/25 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – ناس عقد مجلس محافظة ديالى، الاثنين، جلسة طارئة باغياب اغلب الاعضاء، فيما صوت على اعفاء رؤساء اللجان الدائمية والبالغة 22 لجنة.وقال مراسل “ناس”، اليوم (25 شباط 2019)، إن “مجلس عقد جلسة طارئة، فيما صوت على اعفاء رؤساء اللجان الدائمية، البالغة 22 لجنة”، مبيناً أن “الجلسة شهدت غياب اغلب اعضاء المجلس”.وأشار المراسل، […]

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