2019/02/25 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت مبادرة الجبال السبعة للعام الثاني على التوالي، لتحفيز الشباب على خوض تجارب إنسانیة، وكذلك لجمع التبرعات التي سیخصص الجزء الأكبر منها لدعم علاج مرضى مركز الحسین للسرطان في المملكة الأردنية.

تقول عبیر المغربي مسؤولة مبادرة الجبال السبعة إنه “تم إطلاق المبادرة منذ العام الماضي”.

بدأت الفكرة من الشویفات في الأردن، بواسطة عدد من الطلاب المشاركین في الرحلة الأولى في جبل طوبقال في المغرب، أعلى قمة في الوطن العربي، وتمكن 23 طالب من تسلق هذه القمة والوصول لها بنجاح.

ونوهت عبير المغربي “سبب تسمیة هذه المبادرة بالجبال السبعة هو نية المشاركين تسلق سبعة جبال على مدى سبع سنوات وجمع التبرعات لمساعدة المرضى”.

وأضافت “بدأ الفریق التدریبات اللازمة لخوض مغامرة تسلق جبل ميرو بتنزانيا في شهر یولیو المقبل بقیادة بطل التسلق الأردني مصطفى سلامة بهدف جمع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي سیخصص 70 %منه لدعم علاج مرضى السرطان”.

وتابعت “من المهم أن یكون هنالك مجموعات شبابیة متطوعة وذلك لتكریس التكاتف المجتمعي وذلك یعزز للأعمال الإنسانیة والخیریة”.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبال السبعة.. مبادرة أردنية لدعم مرضى السرطان) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبال السبعة.. مبادرة أردنية لدعم مرضى السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).