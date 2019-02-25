نائب: الفتح وسائرون متجهان نحو الغاء مجالس المحافظات

2019/02/25 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الاثنين، ان تحالفي الفتح وسائرون متوجهان لالغاء مجالس المحافظات او تجميد عملهم لحين اجراء الانتخابات، مشيرا إلى ان هناك توجه لاجراء عملية العد والفرز اليدوي والالكتروني في ذات الوقت لنتائج انتخابات مجالس المحافظات.وقال المسعودي في تصريح صحفي، ان "مجالس المحافظات لاتؤدي دورها في مراقبة عمل المحافظ، حيث هناك خلاف حقيقي بين المجلس والمحافظ، وفي اغلب المحافظات فأن المحافظ يمتلك المال والسلطة، وبالتالي فان تلك المجالس لم تعد تجدي نفعاً".

واضاف المسعودي، أن "تمثيل تحالفي الفتح وسائرون في مجالس المحافظات يكاد لايتجاوز في افضل الحالات 25%، وماتبقى من نسبة يذهب الى حزب معروف ادار البلد خلال السنوات المنصرمة، حيث ان رؤية التحالفين تقود الى تجميد او الغاء مجالس المحافظات لحين اجراء الانتخابات المحلية".

وبين ان "مجالس المحافظات لايمكن الغائها بشكل نهائي، لانها يجب ان تقوم عمل المحافظ وهي من سينبثق منها المحافظ، ولو الغيت فأنها ستكون بيد رئيس الحكومة الذي بدوره سيعين من يراه مناسباً لمنصب المحافظ".

واشار المسعودي إلى، ان "هناك توجه لاجراء عملية الفرز اليدوي والالكتروني معا لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، من اجل تحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية".



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