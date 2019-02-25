استشهاد اربعة مقاتلين من مديرية مدفعية الحشد الشعبي بحادث سير اثناء التحاقهم بالواجب في البصرة

2019/02/25 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد اربعة مقاتلين من مديرية مدفعية الحشد الشعبي ، اليوم، الاثنين بحادث سير في البصرة اثناء توجههم للالتحاق بالواجب في قاعدة سبايكر في صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ” ان اربعة من مقاتلي مديرية مدفعية الحشد الشعبي استشهدو بانقلاب السيارة التي كانت تقلهم اثناء مرورها في قضاء القرنة التابع لمحافظة البصرة، ما ادى […]

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