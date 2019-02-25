2019/02/25 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: سجلت شركة "بيركشير هاثاواي" خسائر في الربع الأخير من العام الماضي، كما أنها شهدت تراجعاً بأكثر من 50% في الإيرادات.





وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية يوم السبت أنها سجلت خسائر بقيمة 25.39 مليار دولار في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح قيمتها 32.55 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.





وعلى الجانب الآخر، سجلت "بيركشير هاثاواي" أرباحاً تشغيلية قيمتها 5.72 مليار دولار، في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل أرباح قيمتها 3.33 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.





وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من أرباح الشركة المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت مستوى 2.32 دولار في الربع الأخير من 2018، وهو مستوى أعلى من التوقعات عند 1.85 دولار.





وأوضحت البيانات أن إيرادات "بيركشير هاثاواي" هبطت بنسبة 52.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي عند مستوى 28.21 مليار دولار.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات الشركة الأمريكية ستسجل مستوى 33.69 مليار دولار.





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