حضور عربي مميز في حفل الأوسكار

2019/02/25 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 الذي أقيم في قاعة مسرح دولبي بمدينة هوليود الأمريكية، حيث فاز المصري رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody.

يقول الناقد الفني محمد حجازي “نتائج الأوسكار كانت جيدة وعادلة هذا العام..



باستثناء عدم نيل فيلم كفر نحوم أي جائزة في حفل الأوسكار وذلك يبرهن أن الأفلام المنافسة قوية جدا”.

وأضاف حجازي “إن حصول فيلم كتاب أخضر على جائزة أفضل فيلم أمر مستحق..



فهو عمل قوي من ناحية الإخراج والتصوير والمونتاج وقوة الشخصيات المشاركة في هذا الفيلم”.

وتابع “رامي مالك يستحق الفوز بجائزة أفضل ممثل بدون منازع كونه قدم عملا رائعا جدا وأيضا حضور الممثلين والمخرجين الملونين كان واضحا مثل (سفايكلي) و (ريجينا هويل) وذلك يوحي بأن الأوسكار عوض للملونين الذين اعترضوا على الدورات السابقة لحفل الأوسكار”.

وعلق حجازي مرة أخرى على فيلم كفر نحوم قائلا: “إن نادين لبكي صاحبة فيلم كفر نحوم عملت 4 سنوات على الفيلم بمساعدة زوجها ونالت على العديد من الجوائز في أكثر من مكان ووصولها لحفل الأوسكار يعتبر انجاز عظيم في ظل وجود 4 مخرجين من أقوى المنافسين في مجال إخراج الأفلام، وأضيف أن وصول العرب لهذا الحفل هو بمثابة بداية الطريق لطرق أبواب الفن العالمي”.

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