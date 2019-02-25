سفير العراق في أثينا يدعو الشركات اليونانية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية المحررة من عصابات داعش

2019/02/25 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سفير العراق في أثينا شورش خالد سعيد الشركات اليونانية للمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية المحررة من عصابات داعش الإرهابية.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ” ان سفير العراق في أثينا شورش خالد سعيد التقى رئيس لجنة الصداقة اليونانية – العراقية في البرلمان اليوناني كاستوريس أستيروس (Kastoris Asterios)”.وبحث السفير سبل تطوير العلاقات بين […]

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