المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بشأن سريان قراراتها بأثر رجعي

2019/02/25 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بخصوص إمكانية سريان ما يصدر عنها بأثر رجعي، مبينة أن احكامها وقراراتها تعتبر نافذة من تاريخ صدروها ما لم تنص على تاريخ اخر للسريان.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من وزارة الصناعة والمعادن، يتضمن أن المحكمة سبق أن أصدرت حكماً بعدم دستورية ...

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