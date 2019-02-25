2019/02/25 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي خلال لقائه عراقجي: العراق مستعد لبناء منطقة مشتركة مع ايران على غرار المنطقة الصناعية مع الاردن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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