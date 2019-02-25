عبد المهدي: تطور العلاقات العراقية الايرانية يصب بمصلحة المنطقة

2019/02/25 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي بمكتبه الرسمي اليوم ،

نائب وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، يرافقه السفير

الايراني في العراق وعدد من المسؤولين للاعداد للزيارة المرتقبة

للعراق للرئيس الايراني. وجرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات

الاقتصادية والتجارية وقضايا المياه والحدود وتأشيرات الدخول ،

والرغبة المشتركة في التوصل لمذكرة تفاهم واضحة تحقق المصالح المشتركة

للبلدين بشكل عادل .واكد السيد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بتطور العلاقات العراقية

الايرانية الذي يصب بمصلحة البلدين وعموم المنطقة ، ومعربا عن أمله في

ان تؤدي اللقاءات والزيارات المتبادلة الى تحقيق نقلة في العلاقات

الثنائية وحل القضايا العالقة وفي مقدمتها حفظ حقوق العراق في مياهه

الاقليمية والعمل الجاد لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الجارين في

المجالات كافة ، كما اكد سيادته استعداد العراق لبناء منطقة مشتركة

على غرار المنطقة الصناعية العراقية الاردنية . ونقل نائب وزير الخارجية الايراني تحيات القيادة الايرانية للسيد رئيس

مجلس الوزراء وحرصها على ان تسهم زيارة الرئيس روحاني المرتقبة للعراق

بتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري .

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