سولاري يكشف سبب رفض بيل الاحتفال بهدفه

2019/02/25 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلل المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم، سانتياغو سولاري، من

أهمية عدم احتفال اللاعب الويلزي غاريث بيل بالهدف الذي سجله في

المباراة التي فاز بها النادي "الملكي" أمس الأحد 2-1على مضيفه

ليفانتي في بطولة الدوري الإسباني، مؤكداً أن "اللاعبين لهم الحق في

الاحتفال بأهدافهم بالطريقة التي تروق لهم".وقال سولاري في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "رأيت فقط كيف

لعب وأنا سعيد بهذا، لعب بشراسة، فليحتفل اللاعبون بالأهداف بالطريقة

التي تروق لهم".وأضاف المدرب الأرجنتيني: "بيل كان سعيداً في غرفة خلع الملابس لأنه

أحرز هدفاً، أنا سعيد بالشراسة التي أبداها خلال المباراة".وأشاد سولاري أيضاً باللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، بعد

الأداء الرائع الذي قدمه في المباراة، إذ قال: "فقط ينقصه بعض الوقت

ليكتسب القدرة على المنافسة والمزيد من النضج، سيحقق هذا بالمشاركة في

المباريات واكتساب المزيد من الخبرة".وتابع مدرب ريال مدريد: "لكن لا يمكن أن ننسى أنه في الـ18 من العمر،

ورغم ذلك يلعب بجرأة كبيرة، أمامه متسع من الوقت ليصقل قدراته".

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