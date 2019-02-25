وزارة التربية تعلق على حرق إدارة مدرسة في الفلوجة

2019/02/25 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علقت وزارة التربية، على حرق إدارة مدرسة للبنات في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "حادثة حرق ادارة مدرسة {النابغة الذبياني} للبنات ضمن منطقة الحصي التابعة لتربية الفلوجة لن يمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة الجهات التي تقف خلف الحادث وان التربية متواصلة مع القوات الامنية لكشف ملابسات الحادث".واضاف ان "المدرسة لايوجد بها حارس ليلي مما سهل عملية حرق ادارة المدرسة" مبيناً ان "القوات الامنية هناك جارية في التحقيق و التحري لمعرفة ملابسة الحادث ومعرفة من يقف وراء ذلك وان وزارة التربية متيقنة ان القوات الامنية ستصل الى الحقائق ومحاسبة المقصرين واحالتهم الى القضاء العراقي".وكان مجهولون أقدموا الجمعة الماضية على حرق إدارة مدرسة النابغة الذبياني جنوب مدينة الفلوجة.انتهى

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