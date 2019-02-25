2019/02/25 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / جنايات الكرخ :السجن 15 عام بحق متهمين لكل منهما قاما بتهريب النفط في الدورة

25/02/2019 13:47:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اصدرت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الاثنين ، حكمين على مدانين اثنين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على كل واحد منهما عن جريمة قيامهما بثقب احد الأنابيب النفطية في منطقة الدورة واستخراج النفط وتهريبه.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات الكرخ نظرت قضية مدانين اثنين قاما بثقب احد الأنابيب النفطية في حي المعامرة التابعة لمنطقة الدورة ومن ثم تهريب مادة النفط الخام واصدرت حكما بالسجن خمس عشرة سنة بحقهما".





وأضاف البيان أن "الحكمين صدرا وفقا لاحكام المادة 6/ اولا من قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

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