الحشد يؤكد ان الوضع الامني في مصفى بيجي شمال صلاح الدين مسيطر عليه

2019/02/25 | 13:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد اللواء 31 بالحشد الشعبي، الاثنين، ان الوضع الأمني في مصفى بيجي شمال محافظة صلاح الدين مسيطر عليه، عقب احباط هجوم ارهابي لعناصر داعش.وذكر بيان للحشد الشعبي ” ان هجوما إرهابيا استهدف مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين ، واجهه مقاتلو الحشد الشعبي والقوات الامنية وتمكنوا من صدهم وقتل جميع المهاجمين”.وأضاف، أن “الوضع […]

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