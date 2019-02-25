السجن 15 عاما لمدانين اثنين بثقب انبوب نفطي في الدورة

2019/02/25 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية ، حكمين على مدانين بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، لكل منهما ، لقيامهما بثقب احد الأنابيب النفطية في منطقة الدورة واستخراج النفط وتهريبه.واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “الهيئة الاولى لمحكمة جنايات الكرخ نظرت قضية متهمين بثقب احد الأنابيب […]

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