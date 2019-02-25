مجلس محافظة صلاح الدين يصوت بالاجتماع على اقالة رئيسه احمد الكريم

2019/02/25 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع اليوم الاثنين على اقالة رئيسه احمد الكريم المتهم بقضايا فساد مالي واداري.وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين جاسم ممتاز

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