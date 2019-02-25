فيتنام.. لماذا اختيرت لاستضافة قمة ترامب وكيم؟

2019/02/25 | 13:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار العالم هذا الأسبوع إلى فيتنام، وتحديدا عاصمتها هانوي، التي تستضيف القمة الثانية التي تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا

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