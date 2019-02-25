عبد المهدي يؤكد لمسؤول ايراني يعد لزيارة روحاني.. اهمية حفظ حقوق العراق في مياهه الاقليمية

2019/02/25 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اهمية حفظ حقوق العراق في مياهه الاقليمية .وذكر بيان لمكتب عبد المهدي ان” رئيس مجلس الوزراء التقى اليوم نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، يرافقه السفير الايراني في العراق وعدد من المسؤولين للاعداد للزيارة المرتقبة للعراق للرئيس الايراني.“.وجرى بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون في […]

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