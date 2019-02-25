2019/02/25 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي النجف تحدد التاسع من شهر آذار المقبل موعداً لإقامة مؤتمرها الإنتخابي لاختيار هيئة إدارية جديدة

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