عاجل.. مجلس صلاح الدين يقيل رئيسه أحمد الكريم

2019/02/25 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة صلاح الدين، الاثنين (25 شباط 2019)، بالإجماع على إقالة رئيسه احمد الكريم المتهم بقضايا فساد مالي وإداري.

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