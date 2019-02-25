الفتح يكشف نتائج اجتماعه المفاجئ مع

2019/02/25 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح، الاثنين 25 شباط 2019، عن نتائج اجتماعه الذي وصف بالمفاجئ مع تحالف سائرون، ليلة الأحد.

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