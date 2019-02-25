شاهد.. نازح عراقي يطوف العالم بلوحاته الفنية

2019/02/25 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنان عراقي وصلت لوحاته إلى أوروبا والصين، وفنه دخل إلى قلوب ورسم اشكال ساكنيها، فهو رسام لم يكن يعبر عن حجم موهبته وابداعه لولا أن تقطعت به السبل ونزح هربًا من قهر ظروف مدينته "الأنبار" غرب العراق.

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