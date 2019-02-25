2019/02/25 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية، من تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في محافظة الجوف.وقالت وسائل اعلام يمنية نقلا عن مصادر عسكرية قولها ان “القوات اليمنية تمكنت من تدمير آلية عسكرية محملة بفرق الهندسة للمرتزقة بعبوة ناسفة في جبهة صبرين”.كما دمرت طقما عسكريا محملا بالمرتزقة ومصرع وجرح من على متنه بعبوة ناسفة في جبهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات اليمنية تكبد المرتزقة خسائر في الجوف alansaar.

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