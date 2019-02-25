2019/02/25 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، مدرعتين تابعة لمرتزقة الكيان السعودي في محافظة البيضاء.وأكد مصدر عسكر أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع وتحصينات الاجراميين في البيضاء وأدت العملية إلى تدمير مدرعتين وقتل وجرح العديد من المرتزقة”.وكانت قوة الإسناد المدفعي والصاروخي قد شنت، أمس الأحد، قصفا استهدف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش اليمني يدمر مدرعتين للمرتزقة في البيضاء alansaar.

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