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الموارد المائية تحول العشرات من الاجراء اليوميين الى عقود بهذه المحافظة

العراقاقتصاد

الموارد المائية تحول العشرات من الاجراء اليوميين الى عقود بهذه المحافظة

الاثنين 25 فبراير 2019 - 13:39

وزارة الموارد المائية

اعلنت مديرية الموارد المائية في المثنى، عن المباشرة بتحويل 178 أجيرا يوميا إلى نظام العقود، استنادا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وقال مدير إعلام المديرية أحمد الاعرجي في بيان تلقت "الغدير" نسخة منه ، اليوم الاثنين، ان "مديريته باشرت بتحويل الأجراء اليوميين العاملين لديها إلى نظام العقود من خلال تشكيل لجنة إدارية”، مبينا أن “أكثر من 70 اجيرا آخرين كانوا قد منحوا اجازة مفتوحة تمت دعوتهم للمراجعة لشمولهم بقرار مجلس الوزراء".



وأضاف الاعرجي، أن "أغلب الأجراء يعملون حاليا في المشاريع الاروائية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة".



انتهى .



م ك

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