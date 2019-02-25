ما قصة المحتالة التي اخذت اموالا من الناس لقاء تعيينات

2019/02/25 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المتهمة اعترفت امام قاضي التحقيق بقيامها بجريمة الاحتيال ضد المواطنين بعد ان ادعت انها مديرة قسم في وزارة التربية وقامت بأخذ مبالغ مالية كبيرة لغرض تعيينهم".واضاف ، أن "المتهمة اعترفت أيضاً أثناء التحقيق بانها كانت تزودهم بكتب تعيين مزورة كما أنها قامت باستخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا"، مبينا أن "المحكمة صدقت اقوالها وبصدد إحالتها على محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".انتهى ..م ف

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