بالوثيقة.. الصحة تحدد تسعيرة جديدة لمراجعة المراكز الصحية والمستشفيات

2019/02/25 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حددت وزارة الصحة، تسعيرة جديدة لمراجعة المراكز الصحية والمستشفيات، مشيرة الى انه يتم العمل بها اعتبارا من الشهر المقبل.





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