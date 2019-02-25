نوكيا تطرح هاتفا جريئا يحاكي اسطورة “خمسة وخميسة” المضادة للحسد

2019/02/25 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..طرحت شركة HMD العالمية المطّورة لهواتف نوكيا، أربعة هواتف ذكية جديدة بنظام أندرويد تضمّ أول هاتف ذكي في العالم مجهز بخمس كاميرات مرتبة بشكل يشبه دائرة “خمسة وخميسة” المضادة للحسد في الثقافة الشرقية، وهو “نوكيا 9 بيور فيو”.وقال فلوريان سيش، الرئيس التنفيذي لشركة HMD العالمية، “لقد شهدنا استجابة استثنائية من المستخدمين لكامل محفظتنا وذلك بفضل نهجنا الفريد في استخدام نظام أندرويد، وتقديم تجربة نقية وآمنة ومحدّثة على الدوام.



وقد وفينا بهذا العهد بحيث غيّرنا الشكل النموذجي لملكية الهواتف الذكية من خلال تقديم تجربة تتحسن بمرور الوقت.



اليوم، ومع هذه الهواتف الجديدة، نتقدم خطوة جديدة للأمام من خلال تقديم أحدث الابتكارات من جوجل Google عبر مجموعتنا بأكملها.”أما جوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات الشركة قال، “نلجأ اليوم إلى إرثنا الغامر من الإبداع والابتكار لنخطو خطوة جريئة ونتصدر الريادة مرة أخرى مع مقاربة مبدعة بالفعل للتصوير مع هاتفنا الجديد (نوكيا بيور فيو 9)”، مبينا أن “التجارب الرائعة يجب أن تكون متاحة للجميع، فإننا نقدم التجارب الأفضل مثل التصميم الرائع وأفضل ما تقدمه غوغل بما في ذلك الزر المخصص لمساعد غوغل، وجودة التصوير الرائعة وتكنولوجيا الشاشة، بأفضل الأسعار الممكن الوصول إليها على الإطلاق حتى الآن”.وتابع سارفيكاس، “كل ذلك يأتي مع الحرفية والمتانة التي تتوقعها من هاتف ذكي من نوكيا، وانطلاقاً من وعد أندرويد بتقديم تجربة نقية وآمنة ومحدّثة على الدوام، نحرص على أن يتحسّن هاتفكم بمرور الوقت”.ومن جهته قال بيكا رانتالا، رئيس قسم التسويق في شركة HMD العالمية، “مع وعد علامتنا التجارية الفريد، نقوم بتغيير توقعات المستخدمين من هواتفهم الذكية، وإضافة إلى توفير الموثوقية والمتانة اللتين يتوقعونها من هواتف نوكيا، إننا نقدّم لهم أفضل تجربة أندرويد على هواتفهم الذكية من نوكيا.



ومع سنتين من تحديثات النظام التشغيلي و3 سنوات من تحديثات الأمن، تبقى هواتف نوكيا جديدة ومحدّثة مدى الحياة وتقدّم تجربة تتحسّن فقط مع الوقت”.والهاتف الثاني ضمن هذه المجوعة الحديثة، هو “Nokia 4.2 4.2” الذي صُمّم بشكل يضمن تقديم أحدث إبتكارات الهواتف المتحّكة مقابل ثمن مدروس جداً وقريب إلى المتناول.



يتمتّع الهاتف بتصميم أنيق ومنحوت للزجاج كما وتوفّر شاشة العرض الكاملة جمالاً خارجياً لافتاً كما وتتضمّن كاميرا خلفية مزدوجة، وبفضل حجمه المدمج وشاشته التي تمتد من الحافة إلى الحافة وخاصية “سيلفي نوتش” يشكل هاتفاً ذكياً رقيقا بشكل مناسب لاستخدامه بيدٍ واحدة.والهاتف الآخر الجديد هو “Nokia 3.2 3.2” الذي يجمع نوكيا بين أكبر شاشة عرض عالية الوضوح وبطارية نوكيا المعروفة التي تدوم ليومين كاملين والمدعومة جميعها بتجربة “أندرويد 9 باي”، وتؤدي المهام المطلوبة منه بكل سهولة، ومن شأنه أن يحدث ثورة في طريقة تفاعلك من هاتفك الذكي.وضمن المجموعة الجديدة أيضا “نوكيا 1 بلس”، وهو عضو جديد بالكامل من عائلة الهواتف الذكية بنظام أندرويد (بنسخة Go) الذي يقدم مزايا تصوير ممتازة في تصميم عالي الجودة من نوكا مع شاشة كبيرة، وذات تصميم متطور.وهناك أيضا “Nokia 210 210” الذي يسمح بالإتصال بالإنترنت بواسطة متصفّح Opera Mini browser والاستمتاع بلعبة الأفعى لساعات عديدة بدون القلق حيال البطارية، وهو يأتي بغلاف متين جداً بلون البولي كربونات الرصاصي كما أنّه مصمم خصيصاً ليخفي تأثيرات الحياة اليومية عليه.وتؤكد الشركة أن “نوكيا 9 بيور فيو” سيكون متوافراً بالعراق ابتداءً من شهر نيسان/ ابريل بمتوسط سعر 760,000 دينار، اما هاتف “Nokia 3.23.2″، سيكون متوافراً ابتداءً من شهر آيار/ مايو بمتوسط 185,000 دينار، بينما سيكون هاتف “نوكيا 1 بلس” متوافراً ابتداءً من شهر آذار/ مارس وسيُباع بمتوسّط 120,000 دينار عراقي، في حين سيصبح هاتف “Nokia 210 210” متوافراً ابتداءً من شهر آذار/ مارس وسيُباع بمتوسّط سعر 41,000 دينار.

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