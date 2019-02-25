المهندس: الأميركيون فاوضوا “داعش” شرق سوريا والحشد متأهب لأي خطر

2019/02/25 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الاثنين، أن الأميركيين كشفوا عن هويتهم من خلال مفاوضاتهم مع عناصر”داعش” في عمليات شرق سوريا الأخيرة.وقال المهندس، في كلمته خلال حفل تأبيني لأحد قيادات الحشد، تابعها “ناس”، اليوم (25 شباط 2019)، إن “الأميركيين كشفوا عن هويتهم من خلال مفاوضاتهم مع عناصر”داعش” الإجرامية […]

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