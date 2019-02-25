مجلس القضاء: تصديق اعترافات محتالة استحصلت أموالاً لقاء تعيينات وهمية في التربية

2019/02/25 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، ان محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال، اليوم الاثنين، صدقت اعترافات متهمة قامت بجرائم احتيال على مواطنين وإيهامهم بانها مديرة قسم في وزارة التربية لغرض تعيينهم.وذكر المجلس في بيان، ان "المتهمة اعترفت امام قاضي التحقيق بقيامها بجريمة الاحتيال ضد المواطنين، بعد ان ادعت انها مديرة قسم في وزارة التربية وقامت بأخذ مبالغ مالية كبيرة لغرض تعيينهم".

واضاف البيان، أن "المتهمة اعترفت أيضاً أثناء التحقيق بانها كانت تزودهم بكتب تعيين مزورة كما أنها قامت باستخدام صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالضحايا".

وبين مجلس القضاء، أن "المحكمة صدقت اقوالها وبصدد إحالتها على محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".



انتهى/ ع

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