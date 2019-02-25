اليوان الصيني يرتفع لأعلى مستوى بـ7 أشهر بعد قرار ترامب

2019/02/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صعد اليوان أمام الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 7 أشهر خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تأجيل الرئيس الأمريكي تطبيق تعريفات جمركية إضافية ضد واردات بلاده من الصين.





وبحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد اليوان أمام الدولار بنحو 0.4% لتتراجع العملة الأمريكية إلى 6.6857 يوان.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد عزمه لتأجيل تطبيق مزيد من التعريفات الجمركية ضد واردات من الصين، والذي كان مقرراً لها أن تتم في 1 مارس المقبل.





وقال ترامب عبر تغريدة على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" إن بلاده أحرزت تقدما كبيرا في محادثاتها التجارية مع الصين حيال قضايا هيكلية هامة بما فيها حماية الملكة الفكرية والعملات والخدمات والزراعة والعديد من القضايا الأخرى.





وفي نهاية العام الماضي توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق بوقف مؤقت لتنفيذ تعريفات جمركية لفترة 3 أشهر، والاتجاه نحو التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي النزاع القائم بينهما بسبب التعريفات الجمركية.





وفي العام الماضي طبقت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار.





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