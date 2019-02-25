العملات المشفرة تعاود الخسائر القوية.. والبيتكوين تتهاوى 8%

2019/02/25 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: سالي إسماعيل

مباشر: خيّمت الخسائر القوية على العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتفقد البيتكوين نحو 8% من قيمتها بعد أن تجاوزت مستوى 4 آلاف دولار في الأسبوع الماضي.





وبعد أن تعرض سوق الأصول الافتراضية إلى تعافي ملحوظ في الآونة الأخيرة، عاود الاتجاه الهابط مجدداً بقيادة تهاوي عملة البيتكوين ليمحو تقريباً كافة المكاسب المسجلة في الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الافتراضية إلى 128.92 مليار دولار ومقابل 142.97 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس.





ويعني ذلك أن الأصول المشفرة شهدت خسائر تتجاوز 14 مليار دولار في أقل من 24 ساعة.





أداء العملات الإلكترونية خلال آخر 24 ساعة - (المصدر:كوين ماركت كاب)

وفي الوقت نفسه سيطر اللون الأحمر على قائمة الخمسة الكبار بقيادة خسائر عملة "إيه.أو.إس" فضلاَ عن بقاء "البيتكوين كاش" خارج القائمة.





وخلال تعاملات اليوم، تهاوت عملة "البيتكوين" والتي تحل في صدارة قائمة الخمسة الكبار بنحو 7.9% لتهبط إلى 3837.8 دولار بعد أن كسرت حاجز الـ4 آلاف دولار في الأسبوع الماضي.





كما تراجعت عملة "الإيثريوم" بنسبة 14.9% إلى 139.2 دولار لتكون في المركز الثاني يليها عملة الريبل بالمرتبة الثالثة لكنها في الوقت نفسه شهدت خسائر بنحو 9.3% إلى 0.305 دولار.





وبالنسبة لأكبر الخسائر في قائمة الخمسة الكبار فكانت عملة "إيه.أو.إس" بانخفاض 16.9% لتسجل 3.60 دولار لكنها مع ذلك تظل محتفظة بترتيبها الرابع.





أما عملة الليتكوين فتذيلت القائمة بتراجع 13.6% إلى 45.26 دولار لتحل في المركز الخامس بدلاً من عملة البيتكوين كاش والتي فقدت هذا الترتيب في وقت سابق من الشهر الجاري.





وفي نفس التوقيت، بلغت خسائر عملة "البيتكوين كاش" حوالي 14.5% إلى 132.65 دولار لتشغل الترتيب السادس بقيمة سوقية 2.34 مليار دولار.





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