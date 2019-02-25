مجلس محافظة صلاح الدين يؤشر 5 اخفاقات لرئيسه ويقيله من منصبه

2019/02/25 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس محافظة صلاح الدين يوم الاثنين جلسته الاعتيادية لمناقشة اداء رئيسه.

واشر المجلس في بيان صادر عنه 5 نقاط اعتبرها اخفاقا في اداء رئيسه احمد الكريم.

وصوت المجلس خلال الجلسه بالإجماع على اقالة رئيسه احمد الكريم المتهم بقضايا فساد مالي واداري .

وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين جاسم ممتاز السامرائي في بيان ورد لشفق نيوز، ان مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة وصوت بالإجماع على اقالة الكريم وإعفائه من منصبه بسبب عدم نجاحه في ادارة المجلس واخفاقه في الكثير من القضايا إضافةً الى وجود شبهات فساد مالي واداري .

واضاف ان المجلس سيصوت على اختيار رئيس جديد ، مؤكداً ان أعضاءه عازمون على التغيير وسيحال كل من تورط بقضايا فساد للتحقيق والقضاء ، وسنعمل على دعم حكومة المحافظة ومحافظها من اجل تقديم أفضل الخدمات لشعبها.

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