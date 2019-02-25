2019/02/25 | 14:16

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بريطانيا تعلن أنها ستحظر حزب الله بالكامل وتعتبره منظمة إرهابية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تعلن أنها ستحظر حزب الله بالكامل وتعتبره منظمة إرهابية قناة الغد.

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