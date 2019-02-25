تحركات مريبة لميليشيا الحوثي بالحديدة قبيل تنفيذ خطة إعادة الانتشار

2019/02/25 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد من الحديدة، محمد المغاربي، بأن هناك تحركات مريبة لميليشيا الحوثي في الحديدة قبيل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، اليوم، مشيرا إلى إنه دائما ما تراوغ الميليشيا في تنفيذ ما اتفقت عليه على طاولة المفاوضات.

وأضاف مراسلنا، “يبدو إنه لا جديد على الأرض، رغم إعلان الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، رضوخ الميليشيا لتنفيذ خطة الانسحاب، إلا إنه على الواقع لا جديد على الأراضي، حيث تقوم ميليشيا الحوثي بعمليات حفر للخنادق، دون الاهتمام بأحد”.

وقال مراسلنا، إن الميليشيا تساوم أيضا بملف نزع الألغام، ولم تسلم للأمم المتحدة خارطة نزع الألغام حتى الآن، ما يدل على مراوغتها.

وتقضي المرحلة الأولى بانسحاب القوات التابعة للمتمردين مسافة خمسة كيلومترات من ميناء الصليف، المستخدم للحبوب، ورأس عيسى، المستخدم للنفط، باعتبار ذلك خطوة أولى تم الاتفاق عليها مع الحكومة المعترف بها دوليا.

وأشارت مصادر إلى أن انسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وانسحاب القوات الحكومية أيضا لمسافة كيلومتر عن ضاحية الكيلو 7 الشرقية في المدينة سيتم كخطوة ثانية.

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