بارزاني: عدم وجود الحساسيات الدينية والمذهبية جزء مهم من ثقافة شعب كوردستان

2019/02/25 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الاثنين ان عدم وجود الحساسيات الدينية والمذهبية تشكل جزءا مهما من ثقافة شعب كوردستان.

جاء ذلك حلال لقائه اليوم في صلاح الدين ماكسيم ماكسيموف، سفير روسيا لدى العراق.

وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني ان "السفير الروسي لدى العراق، ابلغ التحيات الخاصة لوزير الخارجية الروسي للرئيس بارزاني، كما أشار الى العلاقات التاريخية بين روسيا وشعب كوردستان".

واضاف البيان ان "السفير اكدعلى أهمية الإقليم بالنسبة لروسيا، ورغبة بلاده للتعامل مع إقليم كوردستان وتطوير العلاقات بينهما، معربا عن إستعداد الشركات الروسية لتعزيز علاقاتها مع الإقليم في قطاعات النفط والإقتصاد.

من جانبه، شكر بارزاني "مواقف الصداقة المتوازنة والواقعية لروسيا الفدرالية تجاه الظروف السياسية والتحديات التي واجهت إقليم كوردستان خلال الأشهر السابقة، مؤكداً أن التعايش والسلام وعدم وجود الحساسيات الدينية والمذهبية تشكل أجزاءً مهمة من ثقافة شعب كوردستان".

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